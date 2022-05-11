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Hakkari'de trafik kazasında biri polis 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı

Hakkari'de trafik kazasında biri polis 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı

HAKKARİ'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Hakkari'nin Sümbül Mahallesi Tekser mevkisinde, ismi henüz öğrenilemeyen polis memurunun kullandığı 30 AE 320 plakalı otomobil ile 73 AAL 111 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ile polis memuru, ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan polis memuru ile minibüste bulunan Kemal Aslan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan akrabalarını ziyarete gidiyorlarmış
İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, hastaneye gelerek bilgi aldı. Minibüstekilerin, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Çimenli köyü yakınında öğleden sonra köprünün bariyerine çarpan araçta yaralanan 3 kişinin akrabaları olduğu ve onları ziyaret etmek için kente geldikleri öğrenildi.

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