Güçlü Aydoğdu kaç yaşında, ne iş yapıyor Güçlü Aydoğdu kimdir?
TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Güçlü Aydoğdu nişanlandı. Yakın zamanda evlilik planları yapan çift pozlarını paylaştı. Peki Gizem Katmer'in nişanlısı Güçlü Aydoğdu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?Abone ol
Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren sevilen oyuncu Gizem Katmer mutlu haberi verdi ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile yüzükleri takıp, nişanlandı. Sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile nişan pozlarını paylaşan Gizem Katmer'e yorum yağdı. Peki Gizem Katmer'in nişanlısı Güçlü Aydoğdu kimdir, boyu ve kilosu kaç?
Güçlü Aydoğdu kimdir: 3 Ekim 1984, Ankara doğumlu bir sinemacı ve fotoğrafçıdır. Görsel sanatlara olan ilgisini çocukluğunda dedesinden öğrendiği fotoğraf ve karanlık oda bilgileriyle keşfetmiş, daha sonra hobisini İleri taşıma isteğiyle hareketli görüntülere yönelmiştir. Bunun sonucunda Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım bölümünden 2011 yılında birincilikle mezun olan Aydoğdu, pek çok Okul içi ve kurumsal projede yönetmen, görüntü yönetmeni ve kurgucu olarak yer almıştır. Mezuniyetinden sonra çektiği ilk kısa film olan “Hunger” ile de auteur olma yolunda ilk profesyonel adımını atmıştır.
Yönetmenliğini Yaptığı Kısa Filmler
Havva - 2015 .... Kurmaca, 00:08:00
26. Ankara Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Kurmaca Dalı, Finalist. 2015
22. Adana Altın Koza Film Festivali, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması, Ulusal Kurmaca Dalı, Finalist. 2015
16. İzmir Kısa Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2015
27. İstanbul Kısa Film Festivali, Yarışma Filmleri. 2016
Taş, Kağıt, Makas - 2014
Açlık (Hunger) - 2013 .... Kurmaca, 00:02:16
50. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Kısa Film Dalı, Finalist. 2013
4. Malatya Uluslararası Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışma Kategorisi, Finalist. 2013
7. Sinepark Kısa Film Festivali, Korku Tuneli Kategorisi, Finalist. 2013
Chicago Uluslararası Film Festivali. 2013
Woodstock Film Festivali. 2013
Calgary Uluslararası Film Festivali. 2013
Leeds Uluslararası Film Festivali. 2013
San Francisco Uluslararası Kısa Film Festivali. 2013
St. Louis Uluslararası Film Festivali. 2013
Sleepwalkers Uluslararası Kısa Film Festivali. 2013
13. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, !f Kısalar, ...Aile Tablosu Bölümü, Gösterim. 2014
2. Ankara Engelsiz Filmler Festivali, Uzun Lafın Kısası Bölümü, Gösterim. 2014
25. Ankara Film Festivali, Dünyadan Kısalar Bölümü, Gösterim. 2014
2. Roterdam Kırmızı Lale (Rode Tulp) Film Festival, Kısa Filmler Bölümü, Gösterim 2014