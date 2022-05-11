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İsrail, Al-Jazeera'nin kadın muhabirini öldürdü! Cenin Kampı'na baskını takip ediyordu

İsrail, Al-Jazeera'nin kadın muhabirini öldürdü! Cenin Kampı'na baskını takip ediyordu

İSRAİL gazeteci öldürmeye doyamıyor. Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail, Al-Jazeera'nin kadın muhabirini öldürdü! Cenin Kampı'na baskını takip ediyordu

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

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İsrail, Al-Jazeera'nin kadın muhabirini öldürdü! Cenin Kampı'na baskını takip ediyordu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.

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İsrail, Al-Jazeera'nin kadın muhabirini öldürdü! Cenin Kampı'na baskını takip ediyordu

Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

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İsrail, Al-Jazeera'nin kadın muhabirini öldürdü! Cenin Kampı'na baskını takip ediyordu

Ebu Akile'nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi. Ebu Akile'nin meslektaşları üzüntü yaşadı.

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