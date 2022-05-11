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Eski Danıştay üyesi FETÖ bağlantısından tutuklandı

Eski Danıştay üyesi FETÖ bağlantısından tutuklandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan eski Danıştay Üyesi K.İ.'yi yakaladı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Danıştay Üyesi K.İ. (53) adlı şahsın Etimesgut ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda K.İ., 10 Mayıs 2022 tarihinde Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi'nde yakalandı. K.İ., Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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