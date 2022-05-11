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Liverpool deplasmanda kazandı Manchester City ile puanları eşitledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Liverpool deplasmanda kazandı Manchester City ile puanları eşitledi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'ya konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Liverpool maç fazlasıyla Manchester City ile puanları eşitledi.

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Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'yı 6. dakikada Joel Matip ve 65. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle yendi.

Ev sahibi ekibin tek golü, 3. dakikada Douglas Luiz'den geldi.

Bu sonuçla Liverpool, 86 puana ulaştı. Aston Villa ise 43 puanda kaldı.

Liverpool, son iki haftaya girilirken maç fazlasıyla şampiyonluk mücadelesi verdiği Manchester City ile puanını eşitledi.

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