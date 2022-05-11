Yeni salgın olacak diyen Bill Gates de koronavirüse yakalandı son durumunu açıkladı

AŞILAR konusunda eleştirilerin hedefinde olan ve dünyayı yeni pandemilerin beklediği konusunda yaptığı uyarılarıyla sık sık dikkat çeken dünyanın en zenginlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüse yakalandı.

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Corona virüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gates, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif belirtiler gösterdiğini ve uzmanların tavsiyesiyle kendisini karantinaya aldığını belirtti.

Microsoft'un kurucusu, "Aşılı olduğum için şanslıyım" dedi.

Aşı çalışmalarını destekliyor

20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.

Bir pandemi daha yaşayacağız

“BİR PANDEMİ DAHA YAŞAYACAĞIZ”

Bill Gates, 2015 yılında dünyanın koronavirüs benzeri bir salgınla karşı karşıya kalacağını söylemiş ve Covid-19 pandemisini bilmişti. Gates, son olarak herkesi korkutan bir yeni salgından bahsetti. CNBC'den Hadley Gamble'a konuşan Bill Gates, yeni salgının muhtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söyledi. Gates, bu iddiasını "Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak" diyerek açıkladı.