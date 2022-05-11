BIST 2.494
DOLAR 15,31
EURO 16,18
ALTIN 909,52
HABER /  EKONOMİ
ADV Yarım Asırlık Tecrübe Bir Kez Daha Onaylandı!

Konutta oltalama yöntemine dikkat! Paranızı böyle çalıyorlar

Konutta oltalama yöntemine dikkat! Paranızı böyle çalıyorlar

Ev almak isteyenler dolandırıcıların hedefinde. Yeni açıklanan kampanyalarla hareketlilik artarken ev satış ilanlarındaki uygun fiyatları evlere karşı uyarı yapıldı.

Abone ol

Beylikdüzü bölgesinde emlak işi yapan Semra Yıldız, ‘kapora’ dolandırıcılıkları konusunda ev alacakları uyardı. İlan sitelerinden ev fotoğraflarını kopyalayan dolandırıcıların normal fiyatın altına ilana çıktıklarını belirten Yıldız “Buna oltalama yöntemi deniliyor. Mesela Beylikdüzü’nde 1+1 daire fiyatları ortalama 1 milyon TL. Ancak bu düzenbazlar aynı evi 600-700 bin liradan ilana çıkıyor. Bunu gören vatandaş fiyata kanıp bunların eline düşüyor” dedi.

Sahte ilan çıkan dolandırıcının ev alacak kişiden kapora talep ettiğini ve ardından kayıplara karıştığını ifade eden Yıldız “Uygun fiyatlı evi görüp bu kişileri aradığınızda size ‘Çok yoğunluk var, daha sonra döneyim’ diyerek güven kazanılıyor. Bir süre sonra sizi arıyor ve eve talebin çok olduğunu söylüyor. Evi istediğiniz zaman görebileceğinizi söylüyor ancak öncesinde satılmaması için bir kapora göndermenizi istiyor. Evin fiyatlarına göre 2 bin ile 5 bin lira arasında talep ediliyor. Ev almadan önce mutlaka gidip yerinde görün” uyarısını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Danıştay üyesi FETÖ bağlantısından tutuklandı
Eski Danıştay üyesi FETÖ bağlantısından tutuklandı
Liverpool deplasmanda kazandı Manchester City ile puanları eşitledi
Liverpool deplasmanda kazandı Manchester City ile puanları eşitledi
İstanbul'da hayalet AVM patlaması
İstanbul'da hayalet AVM patlaması
Kinder skandalının ardından şimdi de bebek mamalarında büyük kriz
Kinder skandalının ardından şimdi de bebek mamalarında büyük kriz
Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü açık açık söyledi: Putin, yenildiğini hissederse nükleer silah kullanır
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü açık açık söyledi: Putin, yenildiğini hissederse nükleer silah kullanır
CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu isyanı! MYK üyeleri ateş püskürdü, Kemal Kılıçdaroğlu hepsini not aldı
CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu isyanı! MYK üyeleri ateş püskürdü, Kemal Kılıçdaroğlu hepsini not aldı
Benzine 78 kuruş zam geldi! Benzinin litresi 21 lirayı aştı
Benzine 78 kuruş zam geldi! Benzinin litresi 21 lirayı aştı
Cem Küçük'ten dolar isyanı! Dolar 15.30 lira oldu artık halka bir şey anlatılamaz
Cem Küçük'ten dolar isyanı! Dolar 15.30 lira oldu artık halka bir şey anlatılamaz
19 yıllık ihanet! 4 çocuğundan ikisinin babası başkaları çıktı! Öz amcası ve eniştesiyle yasak aşk yaşamış
19 yıllık ihanet! 4 çocuğundan ikisinin babası başkaları çıktı! Öz amcası ve eniştesiyle yasak aşk yaşamış