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Toyota'dan 14 üretim bandını durdurma kararı

Toyota'dan 14 üretim bandını durdurma kararı

Toyota Motor, Şanghay'daki salgın tedbirlerinin yol açtığı Çin çıkışlı parçalara yönelik tedarik aksaklıkları nedeniyle 14 üretim bandını, 6 günlük süreyle durduracak.

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Çin'in Şanghay'daki Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler, Japon firmalarının üretim kapasitelerini etkiliyor.

Buna göre Toyota, gelecek hafta başından itibaren Japonya içi 8 tesisindeki 14 üretim bandını 6 günlük süreyle durduracak.

Japon firma, üretim bandının durdurulması nedeniyle mayıs ayı küresel bazdaki üretiminin, 130 bin düşüşle yaklaşık 700 bine gerileyeceğini tahmin ediyor.

Kamu yayıncısı NHK, benzer sorunları yönetebilmek için Honda, Mitsubishi ve Mazda'nın da fabrikalarını geçici durduracağın aktardı.

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