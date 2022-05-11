Enflasyon uçmasına rağmen AK Parti oyları neden düşmedi? Abdulkadir Selvi sebebini bu anketle açıkladı

SEÇİM anketleri son dönemde birbiri ardına paylaşılırken enflasyonun yüzde 70'e ulaşmasına rağmen AK Parti oylarında beklenilen erimenin ve CHP'de artışın yaşanmamasına Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar geldi. Abdulkadir Selvi yazısında CHP'ye oy vereceğini söyleyen seçmenin bile sorunları CHP'nin çözeceğine inanmadığı sonucunun altını çizdi.

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AK Parti'nin 20 yıllık iktidarının sürecinde en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi buna rağmen AK Parti oylarının neden düşmediğini son Optimar anketini yorumlayarak açıkladı. Ankette CHP'ye oy vereceğini söyleyen seçmenin dahi CHP'nin sorun çözebileceğine inanmadığına dikkat çeken Selvi'nin yazısındaki çarpıcı sonuçlar şöyle:

Ekonomik sorunlar muhalefet açısından avantajlı bir tablo ortaya koyuyor. AK Parti şimdiye kadar toplumun refahını artırdığı ve daha iyi bir gelecek sunduğu için girdiği tüm seçimleri kazandı. İlginç olanı bu kez de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen yine seçimi kazanmaya en yakın parti olarak çıkıyor. Anketler, AK Parti oylarında bir dönem yaşanan gerilemenin tersine döndüğünü gösteriyor. AK Parti oylarında büyük bir düşüş yaşanmadı. Ama bir erime söz konusuydu. Hayat pahalılığı sorunu çözülemediğine, enflasyon yıllık yüzde 69.97 çıktığına göre, AK Parti oyları küçük oranlar halinde de olsa neden yeniden yükselişe geçti?

Optimar’ın mart ayı araştırmasına göre ekonomi ve işsizliğin yüzde 72.9 olduğu bir dönemde muhalefetin oyları neden bir türlü beklenen sıçramayı yapamadı?

Sorunu hangi parti çözer?

Yine Optimar’ın anketine göre ‘Bu sorunu sizce hangi parti çözer?’ diye sorulduğunda ankete katılanların sadece yüzde 23.8’i ‘CHP’ yanıtını veriyor. Oysa CHP’nin oy oranı yüzde 25-26 bandında seyretmiyor mu? Demek ki CHP seçmeninin bir bölümü dahi ekonomiyle, işsizlikle, hayat pahalılığıyla ilgili sorunları CHP’nin çözeceğine inanmıyor. Zaten CHP çözer diyenlerin oranı yüzde 23.8’de kalıyor. Bunların önemli bir bölümünün partiye bağlılık nedeniyle bu yanıtı verdiği kuşkusuz.

CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere 6’lı masanın tamamını topladığımızda ise yüzde 34.1’e ulaşıyor.

‘Muhalefet neden güven vermiyor?’ sorusuna yanıtı ise 6’lı masada yer alan Ali Babacan “6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor. Böyle bir tablo güven oluşturabilir mi? Mümkün değil” diyerek vermişti.

Sorun tam da bu noktada. Yani muhalefetin topluma güven vermemesinde düğümleniyor.