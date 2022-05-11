TOKİ'den dev kampanya hazırlığı: Yüzde 10 peşin 240 ay taksit 400 bin TL'ye ev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından yeni kampanyalar hazırlanıyor. Ayrıntıları Haziran ayında açıklanacak kampanyada, dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi bekleniyor. Hane geliri 10 bin TL'nin altında olan vatandaşların başvurabileceği sosyal konutların ödeme bilgileri de netleşmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından gözler yeni kampanyalara çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor.
Evlerin fiyatı 400 bin TL bandında olacak: Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.
Geliri 10 bin TL'yi geçmeyecek: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.