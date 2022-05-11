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Cemil Çiçek 'Demokratik Tövbe'ye çağırdı! Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi...

Cemil Çiçek 'Demokratik Tövbe'ye çağırdı! Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek'ten 'demokratik tövbe' çağrısı geldi! "Geçmişten ders çıkaralım..." diyen Cemil Çiçek, "Demokratik tövbeye ihtiyaç var. Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi yapmak şart" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek, "Geçmişten ders çıkaralım' deyip "Ramazanda midemizle tuttuğumuz orucu, biraz da ağzımızla tutmamız lazım. Demokratik tövbeye ihtiyaç var. Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi yapmak şart." dedi. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında Çiçek ile aralarında geçen sohbetten satır başlarını aktardı. İşte Cemil Çiçek'in o sözleri...

2. Meşrutiyet döneminde yaşananları örnek gösterdi
- 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra seçime gidiliyor... İki parti var... İttihat ve Terakki... Hürriyet ve İtilaf.
Bu iki partinin etkileri, bugün hâlâ görülüyor.
Şiddet... Dehşet... Yabancı (İngiltere) ile işbirliği... Biri diğerine, 'Gerici' diyor... Öteki, 'Dinsiz, imansız, mason' diye cevap veriyor. İki partide siyaset yapanlar böyle tartışırken, Balkanlar da kaynıyor... Savaş çıkıyor... Sonuçta, bu coğrafya elde kalmıyor... Tarihin en büyük zulmü ve göçü yaşanıyor.

Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi...
- Geçmişten ders çıkaralım... Ramazanda midemizle tuttuğumuz orucu, biraz da ağzımızla tutmamız lazım. Demokratik tövbeye ihtiyaç var.  Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi yapmak şart. Aksi takdirde, hiçbir tartışma demokrasiye kalite getirmez. Artık temiz bir üslupla tartışalım.

Siyaset artık çözümü konuşmuyor!
"Neden böyle olduk?" sorusuna Çiçek şu yanıtını verdi: "Siyaset yaparken tercih ettiğimiz yol ve yöntem yanlış da ondan. Siyaset, belli kısa dönemler hariç, hep sorunu konuşuyor... Sürekli sorun konuşulacaksa, partilere ihtiyaç yok ki... Siyaset kurumuna düşen çözümü konuşmaktır... Pozitif politika budur... Biz bunu yapamıyoruz."

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