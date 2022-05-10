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Konut alım satımında yeni dönem! Duyumdu gerçek oluyor Bekir Bozdağ duyurdu

Konut alım satımında yeni dönem! Duyumdu gerçek oluyor Bekir Bozdağ duyurdu

Ev alım satımında tapu dairelerinde gerçekleştirilen devir işlemleri artık noterliklerde de yapılabilmesinin önü açılıyor. Sıcak gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlıyoruz." dedi.

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Ev alım satımında Tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlemler noterler tarafından da gerçekleştirilecek. Noterlerin yaptığı işlemler tapu siciline işlenecek. 

Uzun süredir konuşulan ancak duyumdan öteye gitmeyen noter düzenlemesi resmen hayata geçiriliyor.  

Adalet Bakanı Bozdağ, atacakları yeni bir adımla da gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlanacağını açıkladı.

Şimdi nasıl yapılıyor?
Şimdiki sistemde Web Tapu üzerinden başvuru yapılarak tapu dairesinin yoğunluğuna göre randevu tarihi oluşturması bekleniyor. Randevu tarihi verilen gün tapu harcı yatırılarak alım-satım işlemi tapu memuru huzurunda tapu siciline işleniyor.

Otomobillerde de bu sistem uygulanıyor
Otomobil alım satımlarında da uzun süre önce değişiklik yapılmış ve Trafik şubelerinde bürokratik işlemlerle uğraşmak yerine noterler aracılığıyla otomobil satışları hızlı şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

Tüm bilgileri noterler görmeli
Tapu işlemlerinde noterlerin devreye girmesinin bürokrasiyi azaltacağı belirtiliyor. Gayrimenkul sektör uzmanları tapu memurlarının görebildiği tüm bilgileri noterlerin görmesi halinde sorun olmayacağını ve satışın gerçekleşebileceğini ancak eksik bilgiler varsa bu durumun alıcı açısından ilerleyen zamanda sorun oluştureceği uyarısında bulundular.

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