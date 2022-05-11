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Kemal Kılıçdaroğlu Nagehan Alçı'ya vefasızlık yaptı 'Reformcu papa' sözünü hatırlattı

Kemal Kılıçdaroğlu Nagehan Alçı'ya vefasızlık yaptı 'Reformcu papa' sözünü hatırlattı

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda eleştirilerin ana merkezindeki Nagehan Alçı'nın geçmişte Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle söz ettiğini hatırlatan Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Nagehan Alçı'ya vefasızlık yaptığını öne sürdü.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'nın da bulunduğu Karadeniz turundaki fotoğraf karesi için CHP MYK'sında eleştirilerin geldiğini ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmaları sessiz bir şekilde izlemekle yetindiğini söyledi. Selvi yazısında Nagehan Alçı ayrıntısına dikkat çekerek "vefasızlık" ettiğini söyledi. Selvi yazısında Alçı'nın daha önce CHP'nin belgeselinde Kılıçdaroğlu için söylediklerini şöyle hatırlattı:

MYK’daki tartışmalar sırasında Kılıçdaroğlu’ndan Nagehan Alçı konusunda bir tavır koymasını beklerdim. Çünkü Nagehan Alçı, “CeHaPe zihniyeti” isimli belgeselde Kılıçdaroğlu’nu CHP’deki zihniyet devrimini gerçekleştiren kişi olarak tanımlamıştı.

Nagehan Alçı, belgesel yayınlandıktan sonra gelen tepkilere rağmen, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu izleyince bir kez daha o tespitimin haklılığını anladım. CHP Vatikan’dır ve Kemal Kılıçdaroğlu da Vatikan’ın başına gelmiş reformcu bir Papa’dır” demişti. Nagehan Alçı’yı linç etme yarışının yaşandığı bir sırada Kılıçdaroğlu’ndan aynı yürekliliği beklerdim. Çünkü vefa onu gerektirirdi...

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