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İnşaat maliyetleri iki katını da geçti! TÜİK bina yapım enflasyonunu açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İnşaat maliyetleri iki katını da geçti! TÜİK bina yapım enflasyonunu açıkladı

MART 2022 inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 101,57, aylık yüzde 9,58 arttı. TÜİK verileri açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 12,19, işçilik endeksi yüzde 1,22 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,11, işçilik endeksi yüzde 42,59 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 98,14, aylık yüzde 8,80 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 123,87, işçilik endeksi yüzde 42,58 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 113,28, aylık yüzde 12,13 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 12,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 15,04, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 142,04, işçilik endeksi yüzde 42,63 arttı.

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