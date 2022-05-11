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Canan Kaftancıoğlu söyledi Fehmi Koru irkildi

Canan Kaftancıoğlu söyledi Fehmi Koru irkildi

Ekrem İmamoğlu'nun davet ettiği gazetecilere yönelik CHP'den ve ona yakın medyadaki tepkiler Fehmi Koru'yu endişelendirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarını köşesine taşıyan Koru, "Unutmayacaklar ve unutmadıklarını belli edecekler"" dedi.

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Gazeteci Fehmi Koru, CHP yönetimine hitap ettiği yazısında gelecekteki medya düzeniyle ilgili önemli soruları gündeme taşıdı.

Gazeteci Fehmi Koru, "Tartışmalar merakımı kabarttı; -özellikle de CHP’ye- bir sorum olacak" başlıklı yazısında değerlendirmelerde bulundu.

Yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı gazetecileri Karadeniz turunda yanında gözlemci olarak götürmesiyle ilgili yaşanan tartışmalara değinen Koru, "Duyduğum kuşkunun sebebi, İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz’e hemşehrileriyle yüz yüze görüşmeye giderken izlesinler diye davet ettiği gazetecilerin bazısına CHP’nin içinden ve CHP’nin itibar ettiği gazeteler ve kanallarla CHP’nin muteber saydığı yazarlar ve yorumculardan gelen tepkiler…" dedi.

Canan Kaftancıoğlu'nun mesajı
CHP'ye seslenen ve "Sahi iktidarınızda nasıl bir medya düzeni tasarlıyorsunuz?" diye soran Koru, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

CHP’nin İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu, kimi veya kimleri kast ettiğini açıklamadan, okuyunca irkildiğim şu mesajı paylaştı:

‘‘Kendine gazeteci diyen birileri Gezi’de olan öfkeyi yalanları üzerinden meşrulaştırıp iktidarın söylemine alet oluyorlardı. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. O gün Gezi’yi o şekilde hatırlatanları da unutmayacağız.’’

Mesajda “Birileri” denildiğine göre tek bir kişiden söz edilmiyor; hedef alınan kişilerin suçu ise “İktidarın söylemine alet olmak” olarak belirtiliyor. “Unutmayacağız” dendiğine göre, kendisinden de tekil olarak değil, bir kesimin sözcüsü sıfatıyla söz etmiş durumda.
Böyle bir ortamda tartışmaya bu söylemle yaklaşanlara benim de şu soruyu sorma hakkım doğuyor: İktidarınızda nasıl bir medya düzeni tasarlıyorsunuz? "

"Gün yüzü göstermek niyetinde değiller"
Davet edilen gazetecilere yönelik tepkilere değinen yazar, "Çıkardıkları gürültülere bakılırsa, o grupta yer alanlar, itiraz ettikleri gazetecilere gün yüzü göstermek niyetinde değiller… Unutmayacaklar ve unutmadıklarını belli edecekler" ifadelerini kullandı.

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