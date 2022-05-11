Dünyanın en iyi 10 oteli açıklandı listeye Türkiye'den iki otel girdi

Tripadvisor, kazananları açıklarken oteller hakkında ziyaretçi yorumlarına da yer verdi. Romance Istanbul Hotel hakkında “Coğrafi konum da var tabii, ancak bu butik otel konukseverlik konusunda gerçekten mükemmel. Herkes çok cana yakındı, odalar çok temizdi ve tüm dileklerimiz anında yerine getirildi” ifadesi kullanılırken, Kayakapı Premium Caves için de “Yalnızca orijinal bir mağara evinde kalmak değil, aynı zamanda otelin eklemiş olduğu lüks dokunuşları tecrübe etmek de çok özel hissettirdi” denildi. Firmanın seçtiği dünyanın en iyi 25 oteli şöyle: