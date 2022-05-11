Dünyanın en iyi 10 oteli açıklandı listeye Türkiye'den iki otel girdi
Turizm şirketi Tripadvisor, her sene aile tatil köylerinden butik otellere kadar dünyanın en iyi konaklama yerlerini açıklıyor. Şirket, 'Seyyahların Seçimi En İyilerin En İyisi' adıyla yapılan yarışmada dünyanın en iyi 25 otelini açıklarken Türkiye’den iki otel listede ilk 10’da yer aldı.
En iyi otel ödülünün Kosta Rika’daki Tulemar Bungalovları & Villaları’na gittiği listede, Romance Istanbul Hotel dördüncü, Kapadokya’daki Kayakapı Premium Caves de altıncı sırayı aldı. Brezilya’daki Hotel Valle D'Incanto ayrı kategoride dünyanın 'en romantik' oteli seçildi. New York’taki The Mark Hotel de ABD’nin en iyi oteli olarak gösterildi.
Tripadvisor, kazananları açıklarken oteller hakkında ziyaretçi yorumlarına da yer verdi. Romance Istanbul Hotel hakkında “Coğrafi konum da var tabii, ancak bu butik otel konukseverlik konusunda gerçekten mükemmel. Herkes çok cana yakındı, odalar çok temizdi ve tüm dileklerimiz anında yerine getirildi” ifadesi kullanılırken, Kayakapı Premium Caves için de “Yalnızca orijinal bir mağara evinde kalmak değil, aynı zamanda otelin eklemiş olduğu lüks dokunuşları tecrübe etmek de çok özel hissettirdi” denildi. Firmanın seçtiği dünyanın en iyi 25 oteli şöyle:
1. Tulemar Bungalows & Villas, (Kosta Rika)
2. Hotel Colline de France, (Brezilya)