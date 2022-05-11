Bomba gelişme! Orhun Kalender ve Deborah De Luca işbirliği!

İtalyan techno kraliçesi Deborah De Luca ile çalışma haberi gündeme düşen Orhun Kalender dillerden düşmüyor!

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Bugüne kadar yaptığı işlerle adından sıklıkla söz ettiren ve yüzlerce ünlü ile çalışan Orhun Kalender, dur durak bilmeden devam ediyor. Bu sefer ki isim ise Deborah De Luca… İtalyan techno kraliçesi Deborah De Luca’nın Orhun Kalender’i tercih etmesinin ardından; Orhun Kalender yine gündem oldu.

Yapacağı önemli iş birliği ile gündeme gelen Orhun Kalender, kameralar karşısında heyecanını gizleyemedi. Kısa süre içerisinde çalışmalara başlanacağı gelen haberler arasında. Ortaklığın detayları da bir hayli merak ediliyor.

İtalyan Techno Kraliçesi Deborah De Luca!



Deborah De Luca’nın da müzikal tarihi gerçek bir başarı hikâyesi. 1980 Scampia, İtalya doğumlu Deborah De Luca, kulüp kültürüne Napoli ve çevresindeki kulüplerde garsonluk ve dansçılık yaparak giriş yapıyor. Ardından İtalyan DJ ve yapımcı Giuseppe Cennamo tanışmasıyla birlikte DJ’lik yeteneğinin farkına varıyor ve sert kick'leriyle kendi tarzını yaratıyor. Dünyanın en büyük festivallerinde headliner olmayı başaran Deborah De Luca’nın ayrıca 2 adet de stüdyo albümü bulunmakta.

Orhun Kalender bir Türk olarak bizleri en güzel şekilde Dünya’ya duyurmaya devam ediyor. Umarız önümüzdeki günlerde de bu popülaritesi hızlanarak artar.