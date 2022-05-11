Garanti BBVA emekli promosyonu 2022 kaç para veriyor?

2022 banka promosyonu ücretleri emeklilerin gündemde yer almaya devam ediyor. Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler hangi bankanın ne kadar promosyon vereceğini araştırıyor. Peki, emekli maaşı banka promosyonu 2022 ne kadar? En çok emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka emekli promosyonu miktarı..

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Bankaların güncel emekli promosyon tutarları merak ediliyorlar. Emekli promosyonları; maaş aralıklarına ve bankalara göre değişiklik gösteriyor. Emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasının sonrasında bankalar, yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar emeklileri müşterisi gerçekleştirmek amacıyla kıyasıya yarışa girdi. Özel bankalar ve kamu bankaları doğrulusunda emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşını 3 sene zamanınca aynı bankadan alma sözü veren şahıslara promosyon ödeniyor.

Emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasının sonrasında bankalar, yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar emeklileri müşterisi gerçekleştirmek amacıyla kıyasıya yarışa girdi. Özel bankalar ve kamu bankaları doğrultusunda emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşını 3 sene zamanınca aynı bankadan alma sözü veren şahıslara promosyon ödeniyor.

2022 Emekli promosyonları

İşte bankaların sitelerinde yer alan detaylar..

İŞ BANKASI

2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 2.250 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 2.375 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.500 TL ödeme yapılır.

GARANTİ BBVA

Bankamız 1 Nisan - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında ,1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 2.300 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 2.750 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

YAPIKREDİ

20 Ocak 2022 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 2.100 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.500 TL nakit promosyon ödenir.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1 Nisan 2022 - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.750 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

ING BANK

Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 2.750 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

1500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 1.850 TL,

1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 2.300 TL,

2.500 TL ve üzeri ise 2.750 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

TEB BANKASI

Emeklilerimize 2.750 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını TEB’e davet eden müşterilerimize emekli maaşını TEB’e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödül fırsatı.

DENİZBANK

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

ŞEKERBANK

Maaş ödemesini Şekerbank’a taşıyan emekliler 2,000-TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecektir.

*0-1.499 TL aralığında maaş alan müşterilerimize 1.500 TL, 1.500 TL-2.499 TL aralığında maaş alan müşterilerimize 1.750 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alan müşterilerimize ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi ödemesi yapılacaktır.

FİNANSBANK

Emeklilere şubeye gelmeden 2.200 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Maaşını taşıyana ayda iki kere başka banka ATM’lerinden bedava para çekme, internet bankacılığından bedava EFT/TL havale gibi faydalar sağlıyor.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Yüksek emekli promosyonu nasıl alınır:

3 sene aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar yüksek tutarlarda bir kereye mahsus ödeme yapıyor. Promosyonda, 3 senelik taahhüt zamanı dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya müracaatını yapıp ödemesini alıyor.