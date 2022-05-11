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Saldırı hazırlığındaydılar Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 10 PKK'lı öldürüldü

Saldırı hazırlığındaydılar Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 10 PKK'lı öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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