Saldırı hazırlığındaydılar Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı'nda 10 PKK'lı öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.