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Adana'da otomobili çaldı ifadesinde pişkinlikte sınır tanımadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da otomobili çaldı ifadesinde pişkinlikte sınır tanımadı

Adana’da bir kişi, gece saatlerinde pişmaniye satarak geçimini sağlayan adamın otomobilini çaldı. Güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan şüpheli, “Bilinçsizce otomobili çaldım. Bu olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum” dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, 9 Mayıs Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, kentte pişmaniye satarak geçimini sağlayan Yalçın Akkaş (33), akşam işten döndükten sonra 55 LP 954 plakalı otomobilini apartmanın otoparkına park edip, evine gitti.
Sabah işe gitmek için elinde pişmaniyelerle otoparka inen Akkaş, otomobilini yerinde göremeyince hayatının şokunu yaşadı. Genç adam durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şapkalı bir kişinin kapısı kilitli olmayan otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra apartmandan ayrıldığını tespit etti.

Çaldığı otomobilin deposunu doldurmuş
Şüphelinin, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan otomobilin deposunu doldurduğunu da tespit eden ekipler, buradaki görüntülerden otomobili çalan şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 12 kaydı olan Ömer Özdemir (36) olduğunu belirledi.

Özdemir, evine düzenlenen baskınla gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çaldığı otomobil ile araçtan söktüğü ses sitemi de ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüpheli Özdemir ifadesinde, “Olay günü sokakta yürürken otomobili gördüm. Daha sonra duvardan atlayıp, bilinçsizce otomobili çaldım. Akaryakıt aldıktan sonra bir süre gezip, evime döndüm. Bu olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Özdemir adliyeye sevk edildi. Çaldığı otomobil ile ses sistemi ise sahibi Akkaş’a teslim edildi. Özdemir, Yalçın Akkaş'ın şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakıldı.

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