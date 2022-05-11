Gram altın için bomba tahmin! İslam Memiş tarih ve rakam verdi! 'Gram altın Temmuz'da 1200 lira olacak'

Temmuz ayında yeni zirveler bekliyorum

Memiş, gram altın konusunda ise şu öngörülerde bulundu: "Biz Nisan ayında bilgilendirdik. O düşük seviyeler bitti. Mayıs, haziran, temmuz yükseliş başlangıcı dedik. Devam edecek gibi duruyor bu yükselişler. Gram altın dolardan destek görmeye devam ediyor. Yükseliş aslında yeni başladı, trendin kırılmasına daha 1 ay gibi bir süreç var. Dolar/TL'de 15.30, gram altında 940 TL seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Uzun vadede gram altın 960 lira, dolar/TL'yi 15.50 seviyesi olarak takip edeceğim. Temmuz ayında yeni zirveler bekliyorum."