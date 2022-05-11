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PKK'nın saldırıya gelen bomba yüklü maket uçağı düşürüldü! 10 terörist öldürüldü

PKK'nın saldırıya gelen bomba yüklü maket uçağı düşürüldü! 10 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı yapmak üzere yaklaşan patlayıcı yüklü maket uçak düşürüldü. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.

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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlere bir darbe daha vuruldu. 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiği çatışmayla ilgili MSB'den açıklama yapıldı. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlarda da, üs bölgelerine saldırı yapmak üzere yaklaşan patlayıcı yüklü maket uçak düşürüldüğü bildirildi.

MSB açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi
İki bölgeye saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.  MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Üs bölgelerine saldıracaktı: Bomba yüklü maket uçak düşürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı yapmak üzere yaklaşan patlayıcı yüklü maket uçak düşürüldü. TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonları devam ediyor.

Mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi

Operasyonlar kapsamında mağara ve sığınaklarda ele geçirilen 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kırıkkale piyade tüfeği, 3 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makinalı tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 6'lı bombaatar, 250 adet biksi makinalı tüfek mühimmatı, 200 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek mühimmatı, 9 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 20 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 30 adet el yapımı patlayıcı, 18 adet VS50 mayın, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 19 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet dürbün, 2 adet Yaesu el telsizi, 1 adet VHF sabit merkez telsizi, örgütsel doküman ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemesi imha edildi.

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