PKK'nın saldırıya gelen bomba yüklü maket uçağı düşürüldü! 10 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı yapmak üzere yaklaşan patlayıcı yüklü maket uçak düşürüldü. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.

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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlere bir darbe daha vuruldu. 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiği çatışmayla ilgili MSB'den açıklama yapıldı. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlarda da, üs bölgelerine saldırı yapmak üzere yaklaşan patlayıcı yüklü maket uçak düşürüldüğü bildirildi.

MSB açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

İki bölgeye saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Üs bölgelerine saldıracaktı: Bomba yüklü maket uçak düşürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı yapmak üzere yaklaşan patlayıcı yüklü maket uçak düşürüldü. TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonları devam ediyor.