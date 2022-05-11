Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek 11 Mayıs Esenyurt su kesintisi programı

ESENYURT su kesintisi 11 Mayıs İSKİ sular ne zaman gelecek sorusu orada yaşayan ikamet eden vatandaşların gündeminde. Bugün Esenyurt'un bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek, saat kaçta su gelecek İSKİ 11 Mayıs su kesintisi listesi

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ESENYURT'ta sular ne zaman gelecek sorusu bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde. İSKİ 11 Mayıs Esenyurt su kesintisi planlı listesine göre Esenyurt'un bazı mahallelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. Peki, Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?

Esenyurt Su kesintisi, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü itibariyle binlerce vatandaşın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. 10 Mayıs günü akşam saatlerinden bu yana su hizmeti alamayan vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, 11 Mayıs İSKİ Arıza ve Kesinti listesi...

Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek:

10 Mayıs günü akşam saatlerinde Esenyurt'un bazı mahallelerinde yaşanan su kesintisi 11 Mayıs günü sabah saatleri itibari ile de devam ediyor.

Pek çok vatandaş, bu konuda tepkisini Twitter'da dile getirirken, İSKİ'nin resmi sitesinde bu konuya dair net bir bilgi yer almıyor.

11 Mayıs kesinti listesi

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.