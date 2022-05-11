TÜİK verileri açıkladı süt üretiminde alarm! Bir yandan zam sürüyor

İnek sütü fiyatları artmaya devam ederken bir yandan da üretimde düşüş başladı. Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 49,6, ayran üretimi yüzde 18,8, yoğurt üretimi yüzde 6,6 artarken; içme sütü üretimi yüzde 14, toplanan inek sütü miktarı yüzde 4, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 azaldı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 857 bin 789 ton inek sütü toplandı. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 49,6, ayran üretimi yüzde 18,8, yoğurt üretimi yüzde 6,6 artarken; içme sütü üretimi yüzde 14, toplanan inek sütü miktarı yüzde 4, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 azaldı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 57,1, ayran üretimi yüzde 25,8, yoğurt üretimi yüzde 2,1 artarken; içme sütü üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 6 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 azaldı.

Bir önceki ay 789 bin 288 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mart ayında yüzde 8,7 artarak 857 bin 789 ton oldu.

Bir önceki ay 118 bin 787 ton olan içme sütü üretimi Mart ayında yüzde 5,3 artarak 125 bin 84 ton olarak gerçekleşti.

Tavuk eti üretimi arttı

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 25,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 12,4, tavuk eti üretimi yüzde 3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 202 bin 938 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,65 milyar adet olarak gerçekleşti. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 25,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 12,4, tavuk eti üretimi yüzde 3 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,04 azaldı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 18,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

Bir önceki ay 180 bin 53 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında yüzde 12,7 artarak 202 bin 938 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 555 milyon 418 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 6,3 artarak 1 milyar 653 milyon 693 bin adet oldu.