Fatih Altaylı, İçişleri Bakanlığı'na ağzını fena bozdu! 'Her b..a karışmak zorunda mısınız'

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün gece 81 ile genelge göndererek, saat 24:00'e kadar olan müzik yasağını saat 01:00'e kadar uzatmıştı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanlığı'nın kararına karşı ağzını fena bozdu...

Abone ol

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre koronavirüs salgını kapsamında saat 00.00'a çekilen müzik yayın yasağı saat 01.00'e kadar uzatıldı. Söz konusu kısıtlama ile ilgili pek çok sanatçı tepkilerini dile getirmiş ve kaldırılmasını istemişti.

İçişleri Bakanlığı'nın son kararına Habertürk yazarı Fatih Altaylı sosyal medya hesabı üzerinden ağzını bozarak tepki gösterdi. Altaylı, İçişleri Bakanlığını, 'her bo.a karışmakla' suçlayıp "Yahu size kimin saat kaçta müzik dinleyip müzik yapacağından" dedi.

'Yeter be. Su kaçırdınız artık. Nereye diye sormayın'

Fatih Altaylı, Twitter hesabından şunları yazdı: "Yahu size kimin saat kaçta müzik dinleyip müzik yapacağından. Her boka karışmak zorunda mısınız. 1 e kadar çalabilirsiniz ne demek. Size mi soracağız. Yeter be. Su kaçırdınız artık. Nereye diye sormayın."