Türkiye'nin 60 ilini gezdi herkes başına toplanıyor tadına bakan vazgeçemiyor

Ardından ağabeyinin mesleği olan boyacılığı yapmaya başladığını belirten Gönülaçar, "Uzun süre o işi yaptım. O işi de bıraktıktan sonra amcamın mesleği olan Osmanlı macununu yapmaya başladım. Baktım ilgi çok yüksek, bu işi sürdürmeye devam ettim." dedi.