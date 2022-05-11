Tabipler Birliği'nden müzik yasağının sadece 1 saat uzatılmasına tepki: Bilim dışıdır
Pandemi nedeniyle getirilen gece müzik yasağının tamamen kaldırılmayıp gece 00.00'dan 01.00'e kadar uzatılmasına Türk Tabipler Birliği'nden tepki geldi.Abone ol
Türk Tabipler Birliği (TTB), Covid-19 salgınını gerekçe göstererek gece yarısından sonra getirilen müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesini eleştirdi.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır."