BIST 2.447
DOLAR 15,33
EURO 16,21
ALTIN 907,91
HABER /  SAĞLIK
ADV Yarım Asırlık Tecrübe Bir Kez Daha Onaylandı!

Tabipler Birliği'nden müzik yasağının sadece 1 saat uzatılmasına tepki: Bilim dışıdır

Tabipler Birliği'nden müzik yasağının sadece 1 saat uzatılmasına tepki: Bilim dışıdır

Pandemi nedeniyle getirilen gece müzik yasağının tamamen kaldırılmayıp gece 00.00'dan 01.00'e kadar uzatılmasına Türk Tabipler Birliği'nden tepki geldi.

Abone ol

Türk Tabipler Birliği (TTB), Covid-19 salgınını gerekçe göstererek gece yarısından sonra getirilen müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesini eleştirdi.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar kurundaki artış sürecek mi? Ekonomistlerden flaş açıklamalar geldi
Dolar kurundaki artış sürecek mi? Ekonomistlerden flaş açıklamalar geldi
300 medya kuruluşuna Google ödeme yapacak! Anlaşma imzalandı
300 medya kuruluşuna Google ödeme yapacak! Anlaşma imzalandı
Apple duyurdu! 20 yıllık macera sona erdi: Artık üretmeyecek
Apple duyurdu! 20 yıllık macera sona erdi: Artık üretmeyecek
İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi var İSKİ geleceği saati duyurdu
İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi var İSKİ geleceği saati duyurdu
Fatih Erbakan’dan Mustafa Sarıgül’e ziyaret
Fatih Erbakan’dan Mustafa Sarıgül’e ziyaret
Ali Babacan'ın katılacağı DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingine önce izin verildi sonra yasaklandı
Ali Babacan'ın katılacağı DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingine önce izin verildi sonra yasaklandı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen müritlerden 1'i çocuk 11 kişi öldü
Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen müritlerden 1'i çocuk 11 kişi öldü
MEB Suriyeli öğrencilere 5 yıldızlı otelde festival yapacak! Maliyeti ile olay oldu
MEB Suriyeli öğrencilere 5 yıldızlı otelde festival yapacak! Maliyeti ile olay oldu
Peugeot mayıs ayı kampanyaları cazip sıfır faizli kredi seçenekleri ilgi çekti
Peugeot mayıs ayı kampanyaları cazip sıfır faizli kredi seçenekleri ilgi çekti