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Peugeot mayıs ayı kampanyaları cazip sıfır faizli kredi seçenekleri ilgi çekti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Peugeot mayıs ayı kampanyaları cazip sıfır faizli kredi seçenekleri ilgi çekti

Peugeot Türkiye, mayıs ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, mayıs ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve "üstün" sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Mayıs ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508 modellerinde birbirinden cazip sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler, 80 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredilerden, SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler ise 115 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

7 kişilik oturma kapasitesi, yeni PEUGEOT i-Cockpit ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 ise 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi Peugeot 508, 80 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Ayrıca, hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler 35 bin TL için 12 ay vadeli sıfır veya 50 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot'dan ticari araçlarda da sıfır faizli kredi kampanyası
BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, ay boyunca 100 bin TL'ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 170 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de 120 bin TL'ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.

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