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İstanbul'da 441 kaçak göçmen daha yakalandı

İstanbul'da 441 kaçak göçmen daha yakalandı

Yasadışı göçmenlere yönelik İstanbul’daki sıkı denetimlerde 441 düzensiz sığınmacı daha yakalandı. Aybaşından bu yana il genelinde yapılan çalışmalarda 2 bin 519’u Afganistan, 880’i Pakistan ve 2 bin 569 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 5 bin 968 düzensiz göçmen yakalanmış oldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “Göçmen Kaçakçılığı" ile ilgili yürütülen soruşturmalarda, ülkeye illegal yollardan gelen bu kişilere karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Son 10 günde İstanbul'da toplanan mülteci sayısı 5 bin 968’e ulaştı
Fatih ilçe merkezi ve kenar mahallelerde dün ve önceki gün yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, 61’i Suriye, 107’si Afganistan, 44’ü Pakistan uyruklu ve 229’ü diğer ülkelerden olmak üzere toplam 441 düzensiz göçmen yakalandı. Öte yandan emniyet birimlerince aybaşından bu yana il genelinde yapılan çalışmalarda 2 bin 519’u Afganistan, 880’i Pakistan ve 2 bin 569 diğer ülkelerden olmak üzere toplanan mülteci sayısı 5 bin 968’e ulaştı.
Yakalanan kaçak göçmenlerin, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildiği öğrenildi.

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