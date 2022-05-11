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Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku Cumhurbaşkanı Erdoğan davayı kazandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku Cumhurbaşkanı Erdoğan davayı kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 30 bin TL'lik manevi tazminat davasını kazandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı ve Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Mart 2021 ve 30 Mart 2021'deki grup konuşmaları nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

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