Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki görüntüleri paylaşıldı AB'ye 2 gol atmıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaşan Erdoğan Dijital Medya hesabı, 16 yıl önceki Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkeler futbol karşılaşmasının fotoğraflarını paylaştı. 2006 yılındaki maçta Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak 2 gol atmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık görevindeyken katıldığı AB-Latin Amerika Zirvesi çerçevesinde kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen AB ülkeleri ile aday ülkeler karmalarının futbol karşılaşmasını 10-7 aday ülkeler kazandı. Erdoğan AB ülkeleri takımına 2 gol atmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital mecrada iletişim görevlerini yapan Erdoğan Dijital Medya adlı hesap, futbola olan ilgisi bilinen ve bir dönem futbolculuk da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önce Avusturya'da çekilen fotoğraflarını paylaştı.
"16 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız" notuyla Erdoğan'ın etiketleyerek paylaşılan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği bayraklı şort giydiği görülüyor.
2006 yılındaki maça AB ülkeleri, birliği sembolize eden mavi, aday ülkeler ise beyaz formayla çıkmıştı. Beyaz takımın ikinci golü Erdoğan'dan gelirken, Fatih Terim de takımın beşinci ve yedinci golünü kaydetmişti.