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Avrupa gazında Ukrayna şoku

Avrupa gazında Ukrayna şoku

Avrupa’ya Ukrayna üzerinden giden doğalgaz hatlarından akışın kesileceği haberi üzerine Avrupa'da doğalgaz fiyatları hızlı yükseldi.

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Avrupa’ya Ukrayna üzerinden giden doğalgaz hatlarından akışın kesileceği haberi üzerine Avrupa doğalgaz fiyatları fırladı. Ukrayna boru hatları şirketi bölgedeki Rus saldırıları sonucu bir dağıtım noktasındaki gazın çarşamba günü kesileceğini bildirdi. Ukrayna şirketi gazın diğer noktalardan dağıtımının sürebileceğini belirtse de Gazprom bunun mümkün olmadığını açıkladı.

Haber üzerine Hollanda’da işlem gören gösterge Avrupa doğalgaz fiyatı yüzde 5,4 yükseldi.

Rusya: Bilgilendirilmedik
Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna’nın, Sohranovka adlı doğalgaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini ve bunun nedenini anlayamadıklarını söyledi.

Kupriyanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden giden Rus gazının yüzde 30’unun giriş yaptığı Sohranovka noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın mücbir sebeplerden ötürü Sohranovka noktasından artık Rus gazı alımı yapmayacağına yönelik bilgilendirmede bulunduğunu aktaran Kupriyanov, “Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü, Sohranovka üzerinden 11 Mayıs itibarıyla artık gerçekleştirmeyeceğini bildirdi. Buraya yönelik tüm gaz kapasitesinin Suca noktasına taşınmasını teklif ettiler.” dedi.

Kupriyanov, Ukrayna’nın, Rusya’nın Sohranovka noktasına gaz sevkiyatına devam etmesi halinde söz konusu miktarda doğal gazın Avrupa’ya giden Rus gazı hacminden düşürüleceği konusunda uyarıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sohranovka’dan alım yapılmasını durduran mücbir sebeplere ilişkin herhangi bir sorun tespit edemediklerine işaret eden Kupriyanov, “Gazprom, mücbir sebep yaratacak durumları tespit edememekle birlikte, aynı şekilde çalışmaya devam etmek için herhangi bir engel görmemektir.” dedi.

Kupriyanov, Sohranovka üzerinden iletilen doğal gaz hacminin Suca noktasına taşınmasının ise teknolojik açıdan imkansız olduğuna dikkati çekti.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğal gaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden Avrupa’ya gönderdiği gazın yüzde 30’unu sevk ediyordu.

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