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Kalp krizi sonrası beyin kanaması geçirdi! Ünlü oyuncudan acı haber: Kang soo-yeon kurtulamadı

Kalp krizi sonrası beyin kanaması geçirdi! Ünlü oyuncudan acı haber: Kang soo-yeon kurtulamadı

Güney Kore'nin en sevilen isimlerinden olan dünyaca ünlü ödüllü oyuncu Kang soo-yeon kalp krizi sonrasında geçirdiği beyin kanaması sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.

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 Kalbi duran ve ardından bilinci kapalı bir şekilde Seul'de hastaneye kaldırılan Güney Koreli ünlü oyuncu Kang soo-yeon yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güney Koreli oyuncu Kang soo-yeon'un geçirdiği beyin kanamasının ardından son nefesini verdiği açıklandı.

1980 ve 1990'lı yıllarda çok sayıda film ve dizide oynayan Kang, 1966 yılında Seul'de doğdu. Kariyerine erken yaşlarda başladı. 1970'lerde çocuk oyuncu olarak  ekranlarda boy gösterdi. 3 Stars adlı aile dramasıyla üne kavuştu. Arkasında Chorus of Doves, All That Falls Has Wings, Two Tomboys gibi birçok filmde oynadı.  20'li yaşlarında kariyerinin en iyi dönemini yaşadı. 1987 yılında Venedik Film Festivali'nde Kwon-taek'in The Surrogate Woman adlı filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 

"En iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı"
21 yaşındayken Moskova'da Come, Come Come Upward filmindeki rolüyle bir kez daha en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Kore Film endüstrisinde devrim yaşanmasından önceki Kore sinemasında etkin bir oynayan Kang'ın oynadğı Ladies of the Palace dizisi ise yayınlandığı dönemde en yüksek reytinge ulaşan dizi olmuştu. 90'lı yıllarda Kore toplumundaki değişen kadın imajını temsil eden oyuncu oldu. 'Go Alone Like Musso's Horn' ve 'Girl's Night Out' buna en güzel iki örnek olarak gösterilebilir.

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