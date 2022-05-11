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Ons altın son üç ayın en düşük seviyeyi gördü! Doların altına karşı saltanatı sürüyor

Ons altın son üç ayın en düşük seviyeyi gördü! Doların altına karşı saltanatı sürüyor

Altın, ABD enflasyon verisi öncesi üç ayın en düşük değerine yakın bir seviyede yatay seyrini sürdürüyor. Ons altın 1852 dolarda gezinirken, FED kararları sonrası doların altına karşı gücü eksinini artırmaya devam ediyor.

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Altın, yatırımcıların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisinin açıklanmasının öncesinde güçlenen doların değerli metale yönelik ilgiyi azaltmasıyla üç ayın en düşük değerine yakın bir seviyeden işlem görüyor.

Spot altının onsu ilk işlemlerde 1.832 doları gördü
Spot altın, Fed’in enflasyonla mücadele amacıyla para politikasını sıkılaştırmasıyla baskı görmeye devam ediyor. Bu durum tahvil getirilerinin artmasına ve ABD dolarının Mart sonundan bu yana yüzde 5 değer kazanmasında etkili oldu.

ABD enflasyon verisinin Fed’in faiz artır hızında izleyeceği patika için daha fazla ipucu barındırması bekleniyor. Çin Nisan ayı enflasyonu kapanmaların gıda ve yakıt maliyetlerini yukarı taşımasıyla beklentileri aşarak yüzde 2,1’e yükseldi.

Dünyanın en büyük altın alıcısı olan ülkede uygulanan Kovid-19 kaynaklı kapanmalar ülkedeki ekonomik aktivite üzerinde baskıyı sürdürerek spot altına olan talebin düşük seyretmesine neden olmaya devam ediyor.

“Altının düşüşündeki ana nedenin doların sürmekte olan yükselişi olduğunu düşünüyoruz” diyen ABD Refinery Küresel Piyasalar Müdürü Nicholas Frappell, “Bu durumu Çin’in sıfır Kovid-19 politikasının enerji ve diğer emtialar üzerindeki etkisine kadar uzanan geniş bir çerçeveyi kapsayan bir riskten kaçınma hamlesi olarak görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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