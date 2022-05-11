BIST 2.473
DOLAR 15,34
EURO 16,22
ALTIN 913,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yarım Asırlık Tecrübe Bir Kez Daha Onaylandı!

'Üzümler olunca da gelin' diyen Tevhide nine vefat etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Üzümler olunca da gelin' diyen Tevhide nine vefat etti

Mihalıççık ilçesinde, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ile kurduğu diyaloglarla tanınan Tevhide Yalçın, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Yalçın'ın cenazesi, yakınlarının ve jandarma görevlilerinin omuzlarında Yunus Emre Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Yalçın'ın cenazesi, yakınlarının yanı sıra Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Güler ve çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tevhide Yalçın'ın eşi Mehmet Yalçın da 2 ay önce yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 88 yaşında vefat etmişti.

Eskişehir Valiliği koordinesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mihalıççık Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin doğduğu, kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Tevhide ve Mehmet Yalçın çiftini Mart 2020'deki ziyaretinde çekilen video, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.


Tevhide Yalçın, bir ihtiyacı olup olmadığını soran görevlilere, "Üzümler olunca da gelin" yanıtını vermişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'nin 60 ilini gezdi herkes başına toplanıyor tadına bakan vazgeçemiyor
Foto Galeri Türkiye'nin 60 ilini gezdi herkes başına toplanıyor tadına bakan vazgeçemiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Temel Karamollaoğlu'ndan sığınmacı açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan sığınmacı açıklaması
Holofira Nilüfer Hatun kimdir tarihte ne zaman öldü, kiminle evli? Holofira babası kimdir?
Holofira Nilüfer Hatun kimdir tarihte ne zaman öldü, kiminle evli? Holofira babası kimdir?
Adana'da ünlü tatlıcı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Meğer 3 yıl önce de...
Adana'da ünlü tatlıcı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Meğer 3 yıl önce de...
İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin masrafları nasıl karşılandı? İBB'den dikkat çeken cevap
İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin masrafları nasıl karşılandı? İBB'den dikkat çeken cevap
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2022 MEB BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2022 MEB BİLSEM sonuç sorgulama
Getafe'yi sırtlayan milli futbolcu Enes Ünal: Bütün sezon ateş üstünde yürüdük
Getafe'yi sırtlayan milli futbolcu Enes Ünal: Bütün sezon ateş üstünde yürüdük
MHP'li İsmet Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki
MHP'li İsmet Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki
Ons altın son üç ayın en düşük seviyeyi gördü! Doların altına karşı saltanatı sürüyor
Ons altın son üç ayın en düşük seviyeyi gördü! Doların altına karşı saltanatı sürüyor
Avrupa gazında Ukrayna şoku
Avrupa gazında Ukrayna şoku
Hac işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Ali Erbaş duyurdu
Hac işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Ali Erbaş duyurdu