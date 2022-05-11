Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen müritlerden 1'i çocuk 11 kişi öldü

TAYLAND’da 74 yaşındaki tarikat lideri Tawee Nanlan müritleri ile ormanda tören yaptı. Törene katılan müritleri Nanlan’ın dışkısını yiyip idrarını içti. 1’i çocuk 11 kişi öldü.

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53 yaşındaki Khun Jenjira isimli kadın 80 yaşındaki annesinin, tarikatın etkinliğine katıldığını ve tarikat üyelerinin annesinin etkinlikten ayrılmasına izin vermediğini söyleyince polis etkinliğe baskın yaptı. Polisin baskın yaptığı etkinlikte, 11 müridin cesedi bulundu. 74 yaşındaki tarikat lideri Tawee Nanlan müritleri ile ormanda tören yaptı. Törene katılan müritleri Nanlan’ın dışkısını yiyip idrarını içti.

Müritlerinden 1’i çocuk 11 kişi öldü. Gözaltına alınan Nanlan, polise verdiği ifadede tüm dinlerin babası olduğunu, müritlerine dışkısını yedirip idrarını içirerek onları hastalıklara karşı koruduğunu söyledi. Fakat müritlerini hiçbir şekilde zorlamadığını müritlerinin kendi istekleriyle bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Bazı müritler de Nanlan’nın balgamını yüzlerine sürerek koronavirüse karşı bağışıklık kazandıklarını iddia etti.