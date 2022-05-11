Özel görüntülerin elimde! Garsonu taciz etti denmişti Okan Karacan'a şantaj şoku
45 yaşındaki ünlü sunucu Okan Karacan’ın başı yine derde girdi.
Ünlü sunucu Okan Karacan'ın adı geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarına karışmıştı.
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İddiaları kabul etmeyen Karacan hakkında soruşturma başlatıldı.
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Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kaldı.
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Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı.
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