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Özel görüntülerin elimde! Garsonu taciz etti denmişti Okan Karacan'a şantaj şoku

Özel görüntülerin elimde! Garsonu taciz etti denmişti Okan Karacan'a şantaj şoku

45 yaşındaki ünlü sunucu Okan Karacan’ın başı yine derde girdi.

Özel görüntülerin elimde! Garsonu taciz etti denmişti Okan Karacan'a şantaj şoku

Ünlü sunucu Okan Karacan'ın adı geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarına karışmıştı.

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Özel görüntülerin elimde! Garsonu taciz etti denmişti Okan Karacan'a şantaj şoku

İddiaları kabul etmeyen Karacan hakkında soruşturma başlatıldı.

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Özel görüntülerin elimde! Garsonu taciz etti denmişti Okan Karacan'a şantaj şoku

Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kaldı. 

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Özel görüntülerin elimde! Garsonu taciz etti denmişti Okan Karacan'a şantaj şoku

Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı.

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