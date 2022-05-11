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İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi var İSKİ geleceği saati duyurdu

İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi var İSKİ geleceği saati duyurdu

İstanbul'un 10 ilçesindeki bazı mahallelerde arızalar ve şebeke hattı yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Üsküdar'da 150 milimetre çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle Mehmet Akif Ersoy ve Kirazlıtepe mahallelerine su verilemiyor. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından saat 16.00'da bölgeye su verilmesi planlanıyor.

Maltepe'de yürütülen şebeke hattı yenileme çalışmaları sebebiyle Küçükyalı Merkez ve Altıntepe mahallelerine 16.00'ya kadar su verilemeyecek.

Eyüpsultan'a bağlı Emniyettepe Mahallesi'ne, Fatih'e bağlı Yedikule ile Kocamustafapaşa mahallelerine, Çatalca'nın Karacaköy Merkez Mahallesi'ne, Ümraniye Site ve Armağanevler mahallelerine 100 milimetre çaplı şebeke hattı arızaları sebebiyle su verilemiyor. Arızaların saat 15.00'te tamamlanarak bölgelere su verilmesi hedefleniyor.

Esenyurt'un tamamına su verilemiyor
Şahintepe isale hattındaki vantuz patlaması sebebiyle Esenyurt'un tamamına su verilemezken Arnavutköy’e bağlı Yassıören, Ömerli, Boğazköy, İstiklal ile Hastane mahalleleri, Avcılar'a bağlı Yeşilkent, Üniversite, Mustafa Kemalpaşa, Firuzköy, Merkez mahalleleri, Başakşehir'e bağlı Bahçeşehir 1. Kısım ile bazı mahallerde su kesintisi yaşanıyor.

Ekiplerin çalışması devam ederken bölgelere saat 15.00'ten sonra su verilmesi planlanıyor.

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