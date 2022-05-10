Nevşin Mengü Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu! İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek sıraladı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin kendi yandaşı medyada çıkardığı isyan giderek büyüyor. Son olarak gazeteci Nevşin Mengü geçti kamera karşısına ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tutup, 2022 yılı başladığından bu yana söylediği yalanları ve yaptığı yanlışları tek tek sıraladı. İşte Nevşin Mengü'nün o açıklamaları...
Ekrem İmamoğlu'na bir dönem toz kondurmayan muhalif medya şimdi her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurmaya devam ediyor. İmamoğlu yandaşı medyayı kızdıran ise Karadeniz gezisinde Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök ve Akif Beki gibi gazetecileri davet etmesi ardından da gelen eleştirilere 'vız gelir tırıs gider' demesi oldu. Sosyal medya üzerinden birçok kişi 'Ekrem İmamoğlu balonu patladı' yorumlarında bulundu. Son darbe ünlü televizyoncu Nevşin Mengü'den geldi.
İş Nagehan Alçı kriziyle başladı ve büyüyor!
CHP'de uzun yıllar siyaset yapan Şahin Mengü'nün muhalif gazeteci kızı Nevşin Mengü ise İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana yaptığı hataları tek tek sıraladı. Mengü yaptığı yayında 'İş Nagehan Alçı kriziyle başladı ve büyüyor' diyerek İmamoğlu'na verdi veriştirdi. İşte Mengü'nün sıraladığı ve 25 Ocak'tan bu yana Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hatalar:
İstanbul kara teslim oldu o balıkçıya yemeğe gitti
- 25 Ocak'ta müthiş kar yağdığı gün İngiliz büyükelçiyle yemek yemesi ve krizin iletişiminin bir türlü doğru yönetilememesi
"Su fiyatlarını düşüreceğim" dedi zam yaptı
- 5 Nisan'da İSKİ suya zam yaptı, ki İmamoğlu 'İktidara geldiğimde su fiyatlarını düşüreceğim' demişti