Nevşin Mengü Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu! İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek sıraladı

Ekrem İmamoğlu'na bir dönem toz kondurmayan muhalif medya şimdi her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurmaya devam ediyor. İmamoğlu yandaşı medyayı kızdıran ise Karadeniz gezisinde Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök ve Akif Beki gibi gazetecileri davet etmesi ardından da gelen eleştirilere 'vız gelir tırıs gider' demesi oldu. Sosyal medya üzerinden birçok kişi 'Ekrem İmamoğlu balonu patladı' yorumlarında bulundu. Son darbe ünlü televizyoncu Nevşin Mengü'den geldi.