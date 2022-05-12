Melike Öcalan 'değdirmedim' diyen Mehmet Ali Erbil'e 2. Sayfa'da öyle bir kapak attı ki...

Sahnede herkesin önünde gelen bu belden aşağı iltifata Melike Öcalan yerinde ve ölçülü bir tepki verdi. Melike Öcalan, "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı." dedi. Mehmet Ali Erbil'e net bir tavır koyan Melike Öcalan, ""Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" dedi.