Melike Öcalan 'değdirmedim' diyen Mehmet Ali Erbil'e 2. Sayfa'da öyle bir kapak attı ki...
Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler şok etkisi yarattı. Melike Öcalan öyle bir bozuldu ki 20 yıldır böyle bir şey görmedim dedi. 2 . Sayfa programına bağlanan Melike Öcalan o anlar için ilk kez konuştu.
Quality Ödül Töreni iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren törende sahiplerini buldu. Törene damga vuran ise Mehmet Ali Erbil'in yaptığı çirkin yorum oldu. Melike Öcalan'a belden aşağı espri yapan Mehmet Ali Erbil'e tepki yağarken, Melike Öcalan 2. Sayfa programına bağlanıp ilk kez konuştu. Ödül törenindeki ölçülü tepkisini sürdüren Melike Öcalan, Erbil'e kelimenin tam anlamıyla ikinci bir kapak attı. İşte yaşananlar ve Melike Öcalan'ın açıklamaları:
Melike Öcalan şunları söyledi:
Quality Ödül Töreni'nde sunuculuk yapan Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil'in belden aşağı esprisi ile buz kesti. Sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan'a iltifat ederken 'değdirmedim' diyerek herkesi şoke etti.
Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan ile sahnede yan yana gelince aynen şunları söyledi:
-"Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi".
Sahnede herkesin önünde gelen bu belden aşağı iltifata Melike Öcalan yerinde ve ölçülü bir tepki verdi. Melike Öcalan, "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı." dedi. Mehmet Ali Erbil'e net bir tavır koyan Melike Öcalan, ""Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" dedi.