Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Afgan mülteci bombası : Geri gönderemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacılar konusunda "Bay Kemal yandaşların da dahil hepinize sesleniyorum siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz." dedi. Hayat pahalılığının farkında olduklarını söyleyen Erdoğan artan döviz kuru için de 'saldırı var' dedi.

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TÜRKİYE gündeminin ilk sırasına yerleşen mültecilerli ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bomba açıklamalar geldi. Erdoğan mültecileri asla geri itmeyeceklerini belirtip, "Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal yandaşların da dahil hepinize sesleniyorum siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Şu an itibarıyla da bunu öğrenen duyan gerek Suriyeli gerek Iraklı, Afgan hepsi gönül huzuru içine giriyorlar" dedi.

Bu adamın neyden haberi var ki?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:

-Kılıçdaroğlu kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Bu zatın söylediklerinin yarısı yalan yarısı yanlış. Dün çıkmış Erdoğan Suriye meselesini BM'de gündeme getirdi mi diye soruyor. Bu zat anlaşılan o ki hiçbir BM toplantısını takip etmiyor. Yine çıkmış Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla konuşmuyor diyor. Yüzlerce görüşme yaptığımızdan bize verilen sözlerin tutulmadığından haberi yok. Bu adamın neyden haberi var ki?

'Kavga etmeye geliyorum' tartışması

-Bu zatın geçtiğimiz haftalarda ifade ettiği "Kavga etmeye geliyorum" sözü ve "Ya bana katılın ya önümden çekilin" meydan okumasını farklı yere koyuyorum. Kavga elbette siyasette vardır. Bu FETÖ'cüler kaldığımız yeri bombalamadılar mı, korumalarımızı şehit etmediler mi? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğimizde onbinler oradaydı ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmişti. Bu böyle ürkek korkak biridir. Utanmadan haberim olsaydı ben de beklerdim demişti. Sen de öyle bir yürek ciğer yok ya! Kavga ettik diyor. Biz ettik biz sen edemezsin.

Bela olmaya geliyorlar

-Bunlar kiminle kavga etmeye geliyor? Milletle, hak ve kazanımla kavga etmeye geliyor. Türkiye'yi yeniden tek parti faşizmine geri döndürmek zulmü yoksulluğu sefaleti hortlatmaya geliyor. Milletin başına bela olmaya geliyorlar. Kurdukları masa daha seçimleri görmeden sallanmaya başladı. Vitrin için alıyorlar. Siz rozet takarsınız sonra söker alırsınız. Kimi sığınmacılar üzerinden nefret suçu işliyor.

SURİYELİ, IRAKLI, AFGAN MÜLTECİLER İÇİN BOMBA SÖZLER *Ülkemizde muhacir olan bu insanları ne Bay Kemal'in sözüyle ne yandaşlarının sözüyle geri itmeyiz, ötelemeyiz. Biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Bizde muhacirlik var ensarlık var. Ölümden ölüm beğen, diyenlerin kovduğu bu kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. *Bu kardeşlerimizden kendi tasarrufuyla geri dönmek isteyen varsa zaten dönecektir. Ama biz Boraltan Köprüsü olduğu gibi silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal bunu böyle bilesin. Boraltan Köprüsü'nde kardeşlerimiz "Siz bizi bu Ermenilere teslim etmeseydiniz de siz öldürseydiniz," demişlerdir bunların farkı var mı?



*Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal yandaşların da dahil hepinize sesleniyorum siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Şu an itibarıyla da bunu öğrenen duyan gerek Suriyeli gerek Iraklı Afgan hepsi gönül huzuru içine giriyorlar. Onlar ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevi yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.

Dolar ve faiz açıklaması

-Türkiye uzun süredir döviz kuru ve faiz oranları üzerinden saldırıyla mücadele etmektedir. Milletimiz ciddi bir hayat pahalılığı ile karşı karşıyadır. Ekonomi programımızın ilk ayağı ilk 10 ekonomiye sokmaktan asla vazgeçmemektir.

-Türkiye'nin çok daha güvenli bir yerde olduğunu kimse inkar edemez. Yaşadığımız sıkıntılar kalıcı değildir. Elbette bedeller ödüyoruz. Milletimizden sabırlı olmasını desteklemesini istiyoruz. Kimi şükürsüzlerin kalbi kararmış ülke düşmanlarının çıkardıkları yaygaraların sebebi milletimizle dertlenmek değildir.