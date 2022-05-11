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DEVA Partili Metin Gürcan için flaş karar! Casusluktan yargılanıyordu

DEVA Partili Metin Gürcan için flaş karar! Casusluktan yargılanıyordu

DEVA Partisi kurusu üyesi Metin Gürcan’ın yargılandığı casusluk davasında tahliye kararı verildi.

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"Casusluk" suçlamasıyla, müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, tahliye edildi.

Gürcan'ın yargılanmasına bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşma ile devam edildi. Mahkeme, Gürcan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

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