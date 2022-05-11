Bitti diye sevinmeyin fena yağmur ve kar geliyor! Meteoroloji 9 ilde alarm verdi: İstanbul Ankara İzmir Van

MGM'den yapılan açıklamaya göre; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman'ın batısının yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın etkisini göstereceği tahmin ediliyor.