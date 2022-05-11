Bitti diye sevinmeyin fena yağmur ve kar geliyor! Meteoroloji 9 ilde alarm verdi: İstanbul Ankara İzmir Van
Mayıs ayında havaların ısınması ve güneşli günler beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), bugün sarı kodlu uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken iç ve doğu kesimlerde parçalı havanın etkisini göstereceği kaydedildi.
MGM'den yapılan açıklamaya göre; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman'ın batısının yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın etkisini göstereceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.