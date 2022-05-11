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Sekreterini taciz etti denilen Ümit Özdağ 'Ben bekarım' deyip patladı: Servis edilecek görüntüler

Sekreterini taciz etti denilen Ümit Özdağ 'Ben bekarım' deyip patladı: Servis edilecek görüntüler

Mültecilere yönelik çıkışları ve Süleyman Soylu kavgası ile gündemde olan Ümit Özdağ için 'taciz' iddiası ortaya atıldı. Bir haber sitesinde yer alan iddiayı Ümit Özdağ, paylaşıp 'Ben bekarım. Sayın Akşener'e servis edeceği görüntüler için Netflix'i öneriyorum" dedi.

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Ümit Özdağ son dönemdeki çıkışları ile çok konuşulanlar arasına girerken, hakkında 'sekreterini taciz etti' iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den gönderilmesinin perde arkasında da bu taciz olayı bulunuyordu. Ümit Özdağ hakkında ortaya atılan 'taciz haberi' paylaşıp Meral Akşener'e seslendi. Ümit Özdağ twitter hesabından şunları yazdı:

*Bu konuda Sayın Akşener’den başka bir yetkiliden/yetkisizden değil, sayın Akşener’den cevap bekliyorum. Sn. Akşener, siyaseti bu seviyede yapmayı mı düşünüyorsunuz? Sizi tebrik ediyorum.

*2015’den bu yana tek sekreterim oldu görevine devam ediyor. Parti hiç sekreter tahsis etmedi.

*Ben bekarım. Sayın Akşener’e servis edeceği görüntüler için Netflix’i öneriyorum.

Ümit Özdağ hakkındaki taciz haberinde neler var?

Bir sitede yer alan habere göre Ümit Özdağ, İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı olunca kendisine yeni bir sekreter tahsis edilmesini istedi. Bunun üzerine Buğra Kavuncu'nun sekreteri, Ümit Özdağ'a verildi. İddiaya göre Ümit Özdağ yeni sekreterine gönlünü kaptırdı. Sekteri ise tacize uğradığını önce Buğra Kavuncu'ya anlattı. Buğra Kavuncu ile Ümit Özdağ arasında bu meseleden dolayı telefonda küfürleşmeye varan bir görüşme gerçekleşti. Buğra Kavuncu olayı Meral Akşener'e taşıdı ve Akşener duyunca küplere binip Özdağ'ı odasına çağırıp genel başkanlığı yardımcılığını bırakmasını istedi. Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ayrılışının perde arkasında bu olayın olduğu ve iddiaya göre seçimlere yakın Özdağ hakkında bir 'taciz' dosyası medyaya servis edilecek. 

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