Ümit Özdağ için İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu Özdağ'dan sert tepki
İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılara ilişkin açıklama ve eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığının suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.
Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.
Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.
Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.
Vatana ihanetten yargılanacaksınız
Ümit Özdağ, suç duyurusundan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz" diyen Özdağ, "Ama siz bağımsız yargı önünde vatana ihanetten yargılanacaksınız! Türk Milleti'nin vicdanında ise çoktan mahkum oldunuz" dedi.