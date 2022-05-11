BIST 2.456
DOLAR 15,31
EURO 16,21
ALTIN 909,46
HABER /  GÜNCEL
ADV Yarım Asırlık Tecrübe Bir Kez Daha Onaylandı!

Ümit Özdağ için İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu Özdağ'dan sert tepki

Ümit Özdağ için İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu Özdağ'dan sert tepki

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılara ilişkin açıklama ve eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığının suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.

Vatana ihanetten yargılanacaksınız

Ümit Özdağ, suç duyurusundan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz" diyen Özdağ, "Ama siz bağımsız yargı önünde vatana ihanetten yargılanacaksınız! Türk Milleti'nin vicdanında ise çoktan mahkum oldunuz" dedi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Afgan mülteci bombası : Geri gönderemeyeceksiniz AK Parti'den muhalefete Suriyeli tartışması tepkisi: Maşa arıyorsan aynaya bak Meral Akşener'den bomba Suriyeli araştırması! Partisinin yaptırdığı çalışmayı ilk kez paylaştı: 35 milyon... Ümit Özdağ'dan yeni provokasyonlar hazırlanıyor iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Muharrem İnce'den çok net sığınmacı açıklaması
Muharrem İnce'den çok net sığınmacı açıklaması
PKK Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarılsın başvurusu! Açıklama geldi
PKK Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarılsın başvurusu! Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Afgan mülteci bombası : Geri gönderemeyeceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Afgan mülteci bombası : Geri gönderemeyeceksiniz
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi için üç duruşma daha yapacak
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi için üç duruşma daha yapacak
ABD Başkanı Biden'den flaş Türkiye kararı! Kongre’den yeni silah anlaşmasını onaylamasını istedi
ABD Başkanı Biden'den flaş Türkiye kararı! Kongre’den yeni silah anlaşmasını onaylamasını istedi
Tabipler Birliği'nden müzik yasağının sadece 1 saat uzatılmasına tepki: Bilim dışıdır
Tabipler Birliği'nden müzik yasağının sadece 1 saat uzatılmasına tepki: Bilim dışıdır
Dolar kurundaki artış sürecek mi? Ekonomistlerden flaş açıklamalar geldi
Dolar kurundaki artış sürecek mi? Ekonomistlerden flaş açıklamalar geldi
300 medya kuruluşuna Google ödeme yapacak! Anlaşma imzalandı
300 medya kuruluşuna Google ödeme yapacak! Anlaşma imzalandı
Ender Balkır aslen nereli kaç yaşında Ender Balkır kimdir şarkıları neler?
Ender Balkır aslen nereli kaç yaşında Ender Balkır kimdir şarkıları neler?