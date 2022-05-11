Geçen ay rekor kırmıştı! Amerika'nın merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği rakam açıklandı. ABD'de nisan ayı enflasyonu belli oldu. Mart ayında yüzde 8,5 olan enflasyon 40 yılın zirvesinden yüzde 8,3'e indi. Piyasa 8.1'e gerilemesini bekliyordu.

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Tüm dünyanın merakla beklediği ABD tüketici enflasyonu verileri açıklandı. Buna göre, nisanda ABD’de enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 8,3 oldu. Bloomberg anketinde, martta yüzde 8,5 olan enflasyonun nisanda yüzde 8,1’e gerilemesi bekleniyordu.

Martta yüzde 1,2 olan aylık enflasyonun, nisanda yüzde 0,2’ye gerilemesi bekleniyordu. Martta yüzde 6,5 olan çekirdek enflasyonun nisanda yüzde 6’ya gerilemesi bekleniyordu ancak gerçekleşme yüzde 6,2 oldu.

Enerji enflasyonu yüzde 30.3 oldu

ABD’de tüketiciler için yıllık enerji enflasyonu yüzde 30,3 olurken, gıda enflasyonu yüzde 9,4 olarak kayıtlara geçti.

Akaryakıt fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 43,6, elektrik fiyatlarındaki artış ise yüzde 11 oldu.