Asgari ücrete ikinci zam tartışması CHP'li isim asgari ücret teklifini açıkladı

Artan gıda fiyatları sonrası asgari ücrete ikinci zam geleceği tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gıda fiyatlarına göre hesapladığı asgari ücret tablosunu paylaştı.

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Enflasyonun artması ile beraber birçok alanda fiyatlara zam yapıldı. Özellikle gıda tarafında yapılan fahiş fiyat artışları ile vatandaşın alım gücünün azalması sonrası asgari ücrete ikinci bir zam yapılması gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadelerini kullanarak konuya ilişkin sinyali vermişti.

"Asgari ücret 5 bin 225 TL olmalı"

Ara zam beklenen asgari ücret için CHP'li Veli Ağbaba, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba yaptığı açıklamada, "Son bir yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk dört aylık enflasyonu ise yüzde 31,77 olarak gerçekleşti. Bu durumda 4 bin 253 TL asgari ücret, nisan ayı itibariyle enflasyondan arındırıldığında, alım gücü olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2 bin 625 TL'ye denk geliyor. Asgari ücretli, geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5 bin 225 TL olmalıdır." ifadelerini kullandı.