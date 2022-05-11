PKK Sincar'a takviye yaptı Barzani duyurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmanın uygulanması çağrısını yineleyerek, "Yasa dışı güçler (PKK) Sincar'da ve bunlar Suriye'den bölgeye daha fazla güç takviyesi yaptılar." dedi.

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IKBY Başbakanı Barzani, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barzani, 1 Ekim'de gerçekleştirileceği duyurulan IKBY milletvekili seçimlerinin zamanında yapılması gerektiğini belirtti.

Musul kentine bağlı Sincar ilçesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Barzani, ""Yasa dışı güçler (PKK) Sincar'da ve bunlar Suriye'den bölgeye daha fazla güç takviyesi yaptılar." ifadesini kullandı.

Barzani, PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan Sincar Anlaşması'nın uygulanması çağrısında bulunarak, "Sincar temizlenmedi. Bu yasa dışı güçler kendilerini orada dayatmışlar ve federal hükümet güçleriyle onlar arasında çatışmalar da oldu." diye konuştu.

Erbil'e 13 Mart'ta düzenlenen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği füze saldırısına ilişkin de konuşan Barzani, "Bir sivil vatandaşın evi hedef alındı, (bu kişinin) şikayet etmesi ve tazminat talebinde bulunması yasal bir şekilde kendi hakkıdır." ifadelerini kullandı.