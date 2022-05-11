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Gaziantep'te kuzenler mirası paylaşamadı doktor katil oldu

Gaziantep'te kuzenler mirası paylaşamadı doktor katil oldu

Gaziantep’te miras nedeniyle tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dayısı A.Ç. yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenler, doktor Bekir Çelik'in ofisinde tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çıkaran Bekir Çelik, kuzeni Alaattin Çelik (34) ile yanındakilere ateş etti. Vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı doktor Bekir Çelik, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Doktor tutuklandı, dayısı serbest kaldı
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen doktor Bekir Çelik ile dayısı A.Ç. savcılıkta sorguya alındı. Savcılıktaki ifadeleri tamamlandıktan sonra doktor Çelik ile şüpheli A.Ç. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, doktor Bekir Çelik’in tutuklanmasına karar verirken, A.Ç.’yi yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı.
Doktor Çelik, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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