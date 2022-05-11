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Yunanistan'ın geri ittiği 56 göçmeni Türkiye kurtardı

Yunanistan'ın geri ittiği 56 göçmeni Türkiye kurtardı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs saat 05.00 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler aynı gün saat 16.30 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 2 can salı içerisindeki toplam 27 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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